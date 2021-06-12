Spor Beşiktaş Sergen Yalçın ile el sıkıştı İşte yeni maaşı
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Beşiktaş Sergen Yalçın ile el sıkıştı: İşte yeni maaşı

Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Başarılı teknik adamın yıllık ücreti de belli oldu.

Haber Merkezi Diğer
Beşiktaş Sergen Yalçın ile el sıkıştı: İşte yeni maaşı
Geride bıraktığımız sezon hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazandı.

Beşiktaş, şampiyon teknik direktörü Sergen Yalçın ile yola devam ediyor.

beIN SPORTS'un haberine göre siyah-beyazlılar, bir süredir sözleşme uzatmak için görüşme halinde olduğu 48 yaşındaki teknik adamla 1,6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yapacağı yeni kontrata başarı bonuslarını da eklediği belirtildi.

Yalçın'ın yola ekibiyle birlikte devam edeceği kaydedildi.

  • Siyah-beyazlı yönetim, hafta içinde başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelerek imzaları atacak.

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