Beşiktaş seri Fenerbahçe çıkış peşinde

Beşiktaş, Süper Lig’de 23. haftanın son maçında bugün Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Antalyaspor, Bursaspor ve Malatyaspor’u mağlup ederek Süper Lig’de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe’yi de taraftarının önünde yenip seriyi 4 maça çıkarmak ve zirve takibini sürdürmek amacında. Süper Lig’de 24 puanla küme düşme hattında bulunan Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmak için derbide galip gelmeye çalışacak. Ligde son iki maçını kazanamayan, UEFA Avrupa Ligi’nden elenen sarı-lacivertliler, derbide 3 puanı alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasmanda 5 aydır galip gelemiyor. Bu sezon ligdeki tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018’de Konyaspor maçında elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 8 dış saha maçında kazanamadı.

LJAİC CEZALI, GÖZLER KAGAWA’DA

Beşiktaş derbiye formda oyuncusu Adem Ljajic’ten yoksun çıkacak. Malatyaspor maçında siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü kaydeden Ljajic, gol sevinci sonrasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek derbide oynama şansını kaybetmişti. Gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen Oğuzhan’ın da derbide forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle bazı antrenmanlara çıkmayan Oğuzhan’la ilgili karar maçtan önce yapılacak değerlendirmelerden sonra verilecek. Beşiktaş’ta Ljajic’in yokluğunda Kagawa’nın ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

TOLGAY ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek. Fenerbahçe’de cezası sona eren Soldado, derbide sahada olacak. Mehmet Ekici’nin, sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde Zenit maçında belinde sıkıntı yaşayan Hasan Ali ve bu karşılaşma öncesi sakatlanan Mathieu Valbuena’nın durumları belirsiz.

Rekabette 349. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün yapacakları Süper Lig maçıyla 349. kez karşı karşıya gelecek. 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 92 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 479 golüne, Beşiktaş 437 golle karşılık verdi.

Bakan Kasapoğlu’dan centilmenlik çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig’in 23. haftasında bugün Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maç öncesi centilmenlik çağrısında bulundu. Bakan Kasapoğlu, Kanal 7 televizyonunda katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin dostluk içinde geçmesi temennisinde bulunarak, “Centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde olmasını temenni ediyorum. İyi olan, daha güzel oynayan kazansın” diye konuştu. İki takım arasındaki tarihi rekabete değinen Bakan Kasapoğlu, “Rekabeti önemsiyoruz. Her alanda rekabetin, centilmence olduğu müddetçe hem kalite hem de seyir zevki adına çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tribünler arasındaki ahengin güzel olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Derbi akşamı trafiğe dikkat!

İstanbul’da bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak. İstanbul Trafk Denetleme Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, saat 16.00’dan itibaren Vodafone Park arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine trafik akışı sağlanamayacak ve yol, Asker Ocağı Caddesi’ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak Dolmabahçe istikametine akış verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti de araç trafiğine kapatılacak. Maç bitimine kadar araçlar alternatif yollara yönlendirilerek trafik akışı sağlanacak.







F.Bahçe’den Sousa bombası

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe ile ilgili olarak Portekiz basını gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Buna göre sarı-lacivertliler, Ersun Yanal’ın yerine Portekizli bir teknik adamı getirmeye hazırlanıyor



Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde Zenit Saint Petersburg’a elenen Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası’na da veda eden sarı-lacivertliler, ligde de küme düşme hattında yer alıyor. Fenerbahçe yönetimi, sezon başında göreve getirdiği Phillip Cocu ile yollarını 3-0’lık Ankaragücü mağlubiyeti sonrası ayırdıktan sonra bir süre antrenör Erwin Koeman ile yola devam etmiş ve son olarak da teknik direktörlüğe Ersun Yanal’ı getirmişti. Portekiz basını ise Fenerbahçe yönetiminin takımı 2013-14 sezonunda şampiyonluğa taşıyan isim olan Yanal’ın yerine başka bir ismi getirmeye hazırlandığını yazdı. O Jogo gazetesinde yer alan ve gündeme bomba gibi düşen habere göre Fenerbahçe, şu an boşta olan Paulo Sousa’nın peşinde. Haberde sarı-lacivertli yönetimin takımı alt sıralardan çıkarabilmek için 48 yaşındaki teknik adamı göreve getirebileceği kaydedildi. Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian’ı çalıştıran Paulo Sousa, 30 Ağustos 1970 Viseu doğumlu. Takımlarını genellikle 3-1-4-2 sistemiyle oynatmayı seven Portekizli teknik adam, teknik direktörlük kariyerine Portekiz Milli Takımı’nda antrenör olarak başlamıştı. Tecrübeli hocanın şimdiye dek çalıştırdığı takımlar arasında QPR, Swansea City, Leicester City, Videoton, Maccabi Tel Aviv, Basel ve Fiorentina bulunuyor.