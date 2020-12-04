Beşiktaş seriye bağladı: Siyah beyazlılar zorlu fikstürde üçte üç yaptı

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta 3-0 mağlup etti ve galibiyet serisine devam etti. Siyah beyazlılar milli ara dönüşünde Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi de 4-3 mağlup etmişti.

Karşılaşmadan dakikalar;

15. dakikada N'Koudou ceza sahası sol çaprazından Varga'dan sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

18. dakikada sağ tarafta aut çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın şutu üstten dışarı gitti.

44. dakikada N'Koudou'nun pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Montero'nun şutunda top farklı şeklide üstten auta çıktı.

45+2. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan hızla ceza sahasına giren Aboubakar meşin yuvarlağı içeri çevirdi, kaleci Ramazan Köse'den dönen topu Mensah filelerle buluşturdu: 1-0

52. dakikada Rosier’in içeri yaptığı ortada topa Kasımpaşa savunmasından döndü. Dönen topla ceza sahası dışı sağ çaprazında buluşan Mensah’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

54. dakikada Hadergjonaj’ın N’Koudou’ya yaptığı hareketi hakem Bahattin Şimşek kırmızı kart ile cezalandırdı.

64. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Tirpan’ın yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Utku kornere gönderdi.

68. dakikada sağ tarafta iki rakibinden sıyrılan Ghezzal’ın yerden içeri yaptığı ortada ön direkte Atiba’nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

75. dakikada Ghezzal’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Aboubakar kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-0’lık skorla mağlup ederek, puanını 19’a yükseltti.

Süper Lig'de 11. haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. pic.twitter.com/lMkl3m3lSM — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 4, 2020

Beşiktaş’ın son 4 maçında da kırmızı kart çıktı

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa’yı 3-0’lık skorla mağlup ederken, konuk ekip mücadelenin 55. dakikasında 10 kişi kaldı. N’Koudou’ya arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Bahattin Şimşek tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılan Hadergjonaj, takımını 1 kişi eksik bıraktı. Bu futbolcunun kırmızı kart görmesiyle birlikte, siyah-beyazlı ekibin ligde oynadığı son 4 maçta da kırmızı kart çıkmış oldu. 8. haftada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde kaleci Ersin’in kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş 10 kişi kalırken, bir sonraki mücadelede Başakşehir’den Mehmet Topal kırmızı kart görerek Beşiktaş karşısında takımını eksik bırakmıştı. Geçtiğimiz haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde mücadelenin ikinci yarısında Kanadalı oyuncu Larin oyundan atılan isim olurken, Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasında da Hadergjonaj direkt kırmızı kart görerek maçtan ihraç edildi. Beşiktaş’ın ligde oynadığı son 4 mücadelede siyah-beyazlılar 2, rakipleri de 2 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.