SÜPER LİG

Beşiktaş sponsorunu duyurdu: 42 milyon TL'lik anlaşma

Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu konusunda Beko ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların kasasına bu anlaşma ile 42 milyon TL girecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın'ın şampiyonluğu getiren golü sonrası yaşadığı sevinç.

Sergen Yalçın'ın şampiyonluğu getiren golü sonrası yaşadığı sevinç.

Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu konusunda Beko ile 2 yıllığına 42 milyon TL karşılığında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama "Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir" denildi.

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