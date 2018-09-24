SÜPER LİG

Beşiktaş taraftarının Kadıköy'e getirdiği Pancu fotoğrafları toplatıldı

Beşiktaş taraftarı Kadıköy'e geldi

Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbi maçı öncesi Kadıköy'e gelen siyah-beyazlı taraftarların maça sokmak istediği Pancu fotoğrafları, güvenlik gerekçesiyle polis tarafından toplandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, DHA
Beşiktaşlı taraftarlar ellerinde Pancu fotoğraflarıyla maça gelmişti.

Beşiktaşlı taraftarlar ellerinde Pancu fotoğraflarıyla maça gelmişti.

Süper Lig 6. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar 32 otobüsle Kadıköy'e hareket etmişti.

Ülker Stadyumu'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak maçı tribünde izleyecek olan siyah beyazlı taraftarlar için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Pancu fotoğrafları toplatıldı

  • Dev maç öncesi sosyal medyadan örgütlenen Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmaya 3 bin adet Pancu fotoğrafıyla geldiler ancak polisin güvenlik gerekçesiyle fotoğrafları topladığı öğrenildi.

Beşiktaş taraftarının 'Pancu' hazırlığı
Beşiktaş taraftarının 'Pancu' hazırlığı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile ligde pazartesi günü oynayacağı mücadele öncesi, siyah-beyazlı taraftarların sürpriz bir hazırlık içerisinde olduğu ortaya çıktı.Beşiktaşlı taraftarların sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, siyah-beyazlılar derbiye 3 bin adet Pancu fotoğrafı ile gelecekler. Taraftarlar daha sonra bu fotoğrafları, İstiklal Marşı bitiminde 'uçak' yaparak Fenerbahçe tribünlerine gönderecekler.Bilindiği gibi Pancu, Beşiktaş'ın 2004-2005 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 10 kişiyle 4-3 mağlup ettiği derbi mücadelesinde kaleye geçerek "Kadıköy Panteri" lakabını almıştı.📢 Beşiktaş: Fenerbahçe maçını tribünden izleyecek taraftarlarımız için biletler saat 10.00&#39;da Passolig&#39;de satışa sunulacaktır. Bilet fiyatları 150 TL&#39;dir.&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 22, 2018

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