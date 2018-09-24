Beşiktaş taraftarı Kadıköy'e geldi

Süper Lig 6. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar 32 otobüsle Kadıköy'e hareket etmişti.

Ülker Stadyumu'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak maçı tribünde izleyecek olan siyah beyazlı taraftarlar için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Pancu fotoğrafları toplatıldı

Dev maç öncesi sosyal medyadan örgütlenen Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmaya 3 bin adet Pancu fotoğrafıyla geldiler ancak polisin güvenlik gerekçesiyle fotoğrafları topladığı öğrenildi.