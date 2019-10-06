Beşiktaş taraftarına Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı
SÜPER LİG

Beşiktaş taraftarına Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı

Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesi öncesinde stadyum hoparlöründen taraftara uyarı yapıldı. Galatasaray maçında ceza alınmaması için tribünlerden küfür edilmemesi istendi.

Haber Merkezi IHA
Beşiktaş, 6 haftalık performansıyla taraftarını memnun edemedi.

Beşiktaş, 6 haftalık performansıyla taraftarını memnun edemedi.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ta tribünlere derbi uyarısı yapıldı.

Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala yapılan anonsta taraftarların küfürlü tezahüratta bulunulmaması istenirken, “9. hafta oynanacak olan Galatasaray maçı öncesinde ceza almamamız için tribünlerden küfürlü tezahürat yapılmamasını rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

  • 8. haftada Ankaragücü deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta ise taraftarı önünde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sahra Çölü'nde 5,86 kilometre boyunca durmada...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.