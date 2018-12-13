SÜPER LİG

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren kritik maçların hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler, Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını ise Ümit Öztürk yönetecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, Meler yönetiminde 7 maçta 3 kez kazanırken, Trabzonspor 10 maçta 5 galibiyet aldı.

Beşiktaş, Meler yönetiminde 7 maçta 3 kez kazanırken, Trabzonspor 10 maçta 5 galibiyet aldı.

Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Kritik haftada düdük çalacak hakemler şöyle;

14 Aralık Cuma

  • 20.30 Göztepe - Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

15 Aralık Cumartesi

  • 13.30 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Cüneyt Çakır
  • 13.30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
  • 16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
  • 19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Ümit Öztürk

16 Aralık Pazar

  • 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
  • 16.00 Kayserispor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
  • 19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler

17 Aralık Pazartesi

  • 20.00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

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