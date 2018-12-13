Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Kritik haftada düdük çalacak hakemler şöyle;
14 Aralık Cuma
- 20.30 Göztepe - Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
15 Aralık Cumartesi
- 13.30 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Cüneyt Çakır
- 13.30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
- 16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
- 19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Ümit Öztürk
16 Aralık Pazar
- 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
- 16.00 Kayserispor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
- 19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler
17 Aralık Pazartesi
- 20.00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
📌 Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemlerin listesi pic.twitter.com/7Vmv5w4359
📌 Süper Lig'in 16. haftasında görev alacak hakemlerin listesi pic.twitter.com/7Vmv5w4359— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Aralık 2018
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