Beşiktaş'a Alanyaspor'dan ikinci transfer: Akşam idmanına çıkacak

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan Brezilyalı stoper Welinton ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli savunma oyuncusunun akşam idmanına çıkması bekleniyor.
Detaylar geliyor...
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan Brezilyalı stoper Welinton ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli savunma oyuncusunun akşam idmanına çıkması bekleniyor.
Detaylar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum