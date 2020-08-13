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Beşiktaş transfer haberleri: Welinton imzayı attı mı?

Beşiktaş'a Alanyaspor'dan ikinci transfer: Akşam idmanına çıkacak

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan Brezilyalı stoper Welinton ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli savunma oyuncusunun akşam idmanına çıkması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Welinton, önceki günlerde Beşiktaş'a transferi için İstanbul'a gelmişti.

Welinton, önceki günlerde Beşiktaş'a transferi için İstanbul'a gelmişti.

Fotoğraf: Ali DANAŞ - İbrahim YILDIZ

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan Brezilyalı stoper Welinton ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli savunma oyuncusunun akşam idmanına çıkması bekleniyor.

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