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Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Beşiktaş taraftarların merakla beklediği transfer gelişmesini sosyal medya hesabından duyurdu. Siyah beyazlıların yayınladığı video büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Beşiktaş

Beşiktaş taraftarların merakla beklediği gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Siyah beyazlılar Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan'ı resmen renklerine kattı.

Beşiktaş bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Salih Uçan, Alanyaspor'un sözleşme teklifini geri çevirmiş ve serbest oyuncu statüsüne düşmüştü.

Salih Uçan geçtiğimi sezonun dikkat çeken futbolcuları arasında gösteriliyordu.

Beşiktaş'ın milli futbolcu için yayınladığı transfer videosu dikkat çekti;

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