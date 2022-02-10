Beşiktaş Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi: Göztepe penaltılarla elendi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten karşılaşma sonucunda Göztepe'yi penaltılarla 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen son takım oldu. Siyah-beyazlılarda; Batshuayi, Atiba ve Vida penaltı atışlarını gole çevirirken, Pjanic penaltıyı kaçırdı. Göztepe'de ise Angel penaltı atışını gole çevirirken, Di Santo, Berkan Emir ve Lourency atışlarından faydalanamadı.
- Siyah-beyazlılarda 2 penaltı atışında gole izin vermeyen Ersin Destanoğlu takımının çeyrek finale yükselmesinde önemli pay sahibi oldu.
Maçtan dakikalar;
12. dakikada orta sahada Beşiktaşlı futbolcular pas yaparken araya girerek topu kapan Obinna’nın ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.
29. dakikada Moubandje’nin kendi sahasından attığı pasta sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar’ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.
37. dakikada Josef de Souza’nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
52'nci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında, Oğuzhan pasını ceza sahası içindeki Larin'e verdi. Larin geriden gelen Ghezzal'ı gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın şutunda top yan ağlarda kaldı.
62'nci dakikada Alex Teixeira ile yaptığı pas alışverişinden sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
78'inci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Batshuayi'nin pası Göztepe savunmasından sekip ceza sahası içindeki Ghezzal'ın önünde kaldı. Ghezzal'ın sağ çaprazdan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.
88'inci dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kafalardan seken topu Arslanagic, Ndiaye'ye indirdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ersin topu son anda kornere tokatladı.
- Mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.
111'inci dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören noktadan Pjanic vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
117'nci dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ortasında Vida kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Mücadelenin uzatma dakikalarında da gol olmadı ve penaltı atışlarına geçildi.
- Penaltılar sonrasında rakibine 3-1'lik üstünlük kuran Beşiktaş, çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu pic.twitter.com/TtYF7Kq7YJ
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu pic.twitter.com/TtYF7Kq7YJ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 10, 2022