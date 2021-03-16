Beşiktaş Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu: Cyle Larin turu getirdi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş kendi sahasında Başakşehir'i konuk etti. Tek maç usulüyle oynanan tur müsabakasında siyah beyazlılar rakibini uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Maçtan dakikalar;

7. dakikada Beşiktaş’ın kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal’ın ceza alanı içine yaptığı oraya Welinton kafayla vurdu. Meşin yuvarlak ağlara giderken gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

GOL!

17. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Oğuzhan kaptı ve pasının sağ alandan ceza alanı içine sarkan Aboubakar ile buluşturdu. Aboubakar, sağ çaprazda Tolga Ciğerci’den şık bir çalımla sıyrılarak sol ayağıyla çektiği şutta topu filelere gönderdi. 1-0

21. dakikada N’Koudou’nun pasını alan Ghezzal’ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Mert kornere çeldi.

GOL!

22. dakikada Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup kullandığı köşe vuruşunda pasını N’Koudou’ya çıkardı. N’Koudou’nun sol çaprazdan açtığı orayı Vida kafayla vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-0

35. dakikada Hasan Ali’nin pasını alan Demba Ba’nın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta çıktı.

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42. dakikada Hasan Ali’nin pasında, Ndayishimiye’nin yay üzerinden çektiği şutu kaleci Utku rahat kontrol etti.

45+2. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasına arka direkte Ndayishimiye kafa ile vurdu. Top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

48. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Hasan Ali’nin ortasına, ceza yayı önünde Demba Ba’nın sert şutunda top Utku’nun da müdahalesiyle direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

GOL!

60. dakikada Visca’nın sağ kanattan ortasını kaleci Utku çeldi. Dönen topu Deniz Türüç tamamladı ve topu filelere gönderdi. 2-1

74. dakikada N’Koudou’nun sol kanattan ortasına arka direkte Larin kafayla vurdu. Kaleci Mert Günok, direk dibinde ayaklarıyla topu kornere çeldi.

GOL!

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77. dakikada Ömer Ali’nin sağ kanattan yerden açtığı ortayı Deniz Türüç topuğuyla arkaya çıkardı. Kale önünde Giuliano müsait pozisyonda yaptığı vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2

95. dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı serbest vuruşta Epureanu’nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

GOL!

101. dakikada Atiba’nın pasını sol kanattan bindirme yapan Adem Ljajic’e çıkardı. Ljajic’in yerden pasını alan Larin, düzelterek yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 3-2

Beşiktaş 3-2 M. Başakşehir | Maç Sonucu



Ziraat Türkiye Kupası’nda Finaldeyiz! 💪🏻#YürüyoruzAdımAdım 🏆 pic.twitter.com/TeX7jHQd15 — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 16, 2021

Beşiktaş 10 yıl sonra finalde

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş, Aboubakar ve Vida’nın ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçmiş ancak Deniz Türüç ve Giuliano’nun golleriyle 90 dakika 2-2 beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlılar ilk uzatma devresinde dakikalar 102’yi gösterdiğinde Larin’in ayağından bulduğu golle skoru 3-2’ye taşıdı ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. Yarın oynanacak olan Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesinin kazananıyla finalde karşı karşıya gelecek. Son olarak 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası’nda finale yükselmeyi başaran Beşiktaş, finalde penaltı atışları sonucunda o zamanki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir’i eleyerek kupayı kazanmayı başarmıştı.

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Guiliano oyuna girdikten 30 saniye sonra gol attı

Türkiye Kupası yarı final maçında uzatmalarda Beşiktaş’a 3-2 mağlup olan Başakşehir’de Giuliano, 76. dakikada oyuna dahil olduktan 30 saniye sonra rakip ağları sarsmayı başardı ve müsabakayı uzatmaya götüren isim oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir, uzatmalara giden maçta deplasmanda Beşiktaş’a 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan turuncu-lacivertliler, ikinci devrede daha etkili bir oyun ortaya koyarak skoru 2-2’ye getirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın yaptığı değişiklikler de bunda etkin rol oynadı. 60. dakikada Deniz Türüç ile farkı 1’e indiren golü bulan turuncu-lacivertlilerde ikinci gol ise Giuliano’dan geldi. 76. dakikada Berkay Özcan’ın yerine oyuna giren Brezilyalı oyuncu, sahaya çıktıktan tam 30 saniye sonra siyah-beyazlı ağları sarsmayı başardı.

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Süper Lig’de görev aldığı 17 karşılaşmada 2 gol kaydeden Giuliano, kupada da turuncu-lacivertli formayla ilk golünü Beşiktaş’a atmış oldu.