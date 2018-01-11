SÜPER LİG

Beşiktaş Vodafone Park'ın maliyetini açıkladı

Beşiktaş KAP'a yaptığı açıklamayla Vodafone Park'ın stat maliyetinin 407 milyon 47 bin 190 TL olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vodafone Park.

Vodafone Park.

Beşiktaş KAP'a yaptığı açıklamayla Vodafone Park'ın stat maliyetinin 407 milyon 47 bin 190 TL olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ın KAP açıklaması şöyle;

  • 31.05.2017 Tarihli Kap açıklamamızda, Vodafone Park stadının kesin toplam inşaat maliyetinin aktifleştirilen herhangi bir finansman giderini içermeyecek şekilde en geç 2017 yılsonu itibariyle düzenlenecek bir özel amaçlı bağımsız denetim raporuyla tespit edilmesine ve Kulüp bünyesinde kalacak Vodafone Park stat maliyetinin tutarının bu rapor doğrultusunda kesinleştirilmesine karar verildiği bildirilmişti. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından 27.12.2017 tarihinde düzenlenen rapor uyarınca bulunan toplam maliyet tutarı 407.047.190 TL olup, Kulüp bünyesinde kalan Vodafone Park stat maliyetinin tutarı 149.175.836 TL olarak kesinleşmiştir. 14.11.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine de sunulan 31.05.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca, Vodafone Park'ın Kulüp üzerinde kalan 149.175.836 TL'yi karşılayıncaya kadar geçecek süreyle stadyum gelirleri arasında yer alan müze/stat turu geliri Kulüp'e ait olacaktır.

Yeni Şafak drone Vodafone Arena'da!
Yeni Şafak

Yeni Şafak drone Vodafone Arena'da!

Beşiktaş taraftarının merakla ve büyük bir özlemle beklediği Vodafone Arena'ya kavuşmasına artık çok kısa bir süre kaldı.Uzun süredir 'göçebe' futbol hayatı sürdüren ve stat stat dolaşan siyah beyazlılar yeni stadyumunda ilk maçına Bursaspor karşısında çıkacak. 'Eve Dönüyoruz' sloganıyla Vodafone Arena'ya geçecek olan Beşiktaş, 11 Nisan Pazartesi günü Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçla yeni evine 'merhaba' diyecek.Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda son 3 maçını oynamayı planladığı Vodafone Arena'yı Yeni Şafak Spor ekibi ziyaret etti.Yeni Şafak Spor ekibi bitimine günler kala işlerin yoğunlaştığı Vodafone Arena'nın son halini Drone ile havadan görüntüledi. Yeni Şafak'a açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman statla ilgili bilgiler verdi. Orman, "Çok uğraşılan, emek harcanan bir anıt eser yaptık. Hep söylüyorum biz bir stat yapmadık, 'saray' yaptık." ifadelerini kullandı.


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