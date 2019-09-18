Beşiktaş yara sarmak istiyor

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, gözünü UEFA Avrupa Ligi’ne çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, K Grubu’ndaki ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü Slovan Bratislava’ya konuk olacak.

Beşiktaş, Slovakya deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapıp, 4 maçta sadece 4 puan toplayabilen siyap-beyazlı takımda hedef, ligde yaşanan kötü gidişatı Avrupa’da telafi etmek.

Teknik heyet, bir günlük iznin ardından taktik çalışmalara hız verdi. Teknik kadro, Gazişehir mağlubiyeti sonrasında moralsiz olan futbolcularını bu önemli maça hazırlamaya çalışıyor. İzleme ekibinin Slovan Bratislava hakkında geniş bir analiz hazırladığı ve raporu teknik heyete sunduğu belirtildi. Beşiktaş’ın, Slovak ekibin hızlı ataklarına karşı orta sahada önlem alacağı öğrenildi.

Sakatlığı tamamen geçen Oğuzhan Özyakup’un olması bekleniyor. Takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz’ın durumu ise henüz netlik kazanmadı. Beşiktaş, Slovan Bratislava maçının ardından ligde Medipol Başakşehir ve Trabzonspor gibi zorlu maçları kazanarak yeniden moral bulmak ve yarışa ortak olmak istiyor.

Umut Nayır formayı alıyor

Beşiktaş, hücum hattında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sezona golcü ismi Burak Yılmaz’dan yoksun giren siyah-beyazlılarda Süper Lig’deki ilk 4 haftada Güven Yalçın görev yaptı. Bu maçlarda 1 gol atan Güven’in yedek kulübesine geçmesi bekleniyor. Gazişehir Gaziantep maçında 83. dakikada oyuna giren Umut Nayır, sergilediği başarılı performansla teknik heyetin gözüne girdi. Oyuna girer girmez ağları havalandıran 26 yaşındaki forvetin yaptığı baskı sonrasında da 2. gol gelmişti. Umut Nayır, hem son maç performansı hem de antrenmanlardaki gayretiyle 11’e göz kırptı.

Osmanlıspor’dan transfer edilen golcü futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Bursaspor’da geçirmişti. Yeşil-beyazlı ekipte 5 gol atan Umut, sezon başında Beşiktaş’a döndü.