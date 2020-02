Beşiktaş zorlu mesaiye başlıyor

Beşiktaş’ta 6 haftalık zorlu maraton başlıyor. Son maçında Rizespor’u deplasmanda geçen siyah-beyazlılar, Gaziantep maçıyla başlayacak olan zorlu fikstüre giriyor. Lider Sivasspor’u 5-1’lik skorla geçen Sumudica’nın öğrencileri karşısında iç saha avantajını kullanmak isteyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde mutlak galibiyet kovalıyor. Kartal’ın bir sonraki sınavı ise, 2014-2015 sezonundan bu yana deplasmanda kazanamadığı Başakşehir karşısında olacak.

Siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinden birisi olan Başakşehir önünde iyi bir sonuç almak istiyor. Başakşehir deplasmanının ardından iç sahada boy gösterecek olan Beşiktaş, bir başka şampiyonluk adayı Trabzonspor’u konuk edecek. Ligin ilk yarısındaki maçta rakibine 4-1 mağlup olan Beşiktaş, Trabzonspor karşısında rövanşı almak istiyor.

Ahmet Nur Çebi'den VAR ve hakem eleştirisi Görev süresinde 3’üncü ayı geride bıraktıklarını belirten Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş’ımızın bugünü ve yarını için doğru adımlar atmak amacıyla şeffaf bir yönetim anlayışıyla taraftarımızla bir bütün olarak çıktığımız bu yolda üçüncü ayımızı geride bıraktık. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım; kısa, orta ve uzun vadedeki planlarımızı hayata geçirmek için var gücümüzle uğraşırken bir yandan da diğer tüm kulüpler gibi her gün karşımıza çıkan finansal problemlerin Kulübümüzün yarınlarını etkilememesi için mücadele veriyoruz” ifadelerini kullandı. "Takviye yapabilmek için yoğun mesai harcadık"Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapabilmek adına yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Çebi, “Futbol Takımımızın Süper Lig’de ilk devreyi tamamlamasının ardından, takımımızın ihtiyacı olduğu bölgelere takviye yapabilmek için yoğun mesai harcadık. Bu süreçte, Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği takım harcama limitine ilişkin finansman giderleri, ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan 1.5’lik faiz oranı ile hesaplandı. Bu oran, takım harcama limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede belirlenmesine sebebiyet verdi ve takım planlamamız doğrultusunda yaptığımız çalışmalarımızı önemli derecede sekteye uğrattı” diye konuştu. Burak Bıyıktay, Mattias Asper, Roberto Hilbert, Ömer Ozan Arifoğlu, Yağız Can Konyalı ve Adnan Dalgakıran ile özel röportajlar. Dijital posterler, mobil duvar kağıtları ve daha fazlası için Beşiktaş Dergisi Şubat sayısını kaçırmayın.👉🏻 https://t.co/sX8ufL5XWP pic.twitter.com/wOEJ3p3nWM— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 2, 2020 "Hataların takımımız üzerindeki olumsuz etkisi yadsınamaz" Sezonun ilk yarısında aleyhlerinde birçok hakem hatası olduğu, bunun da takım üstünde olumsuz etkiler bıraktığının altını çizen Ahmet Nur Çebi, “Bir diğer yandan, ilk yarı boyunca hakemlerin aleyhimize her hafta etkisi daha da artarak gerçekleştirdikleri hataların takımımız üzerindeki olumsuz etkisi yadsınamaz. Hataların azaltılması amacıyla uygulamaya sokulan VAR sistemi, danışıklı dövüş ve görmedim, duymadım, bilmiyorum üçlemesine son verememiştir. Üst üste oynadığımız kritik maçlarda çıplak gözle fark edilebilen hataların VAR’a dahi gidilmeyerek es geçilmesi, yaşananlarda art niyet aramamıza sebebiyet vermiştir” şeklinde konuştu. "Her kararın takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz"Göztepe maçıyla ilgili yaptıkları kural hatası başvurusunun takipçisi olacaklarını belirten Çebi, “Sezon boyunca maruz kaldığımız münferit hakem hatalarına, Göztepe maçında yaşananlar çok farklı bir boyut kazandırmıştır. Yönettiği oyunun kurallarından bihaber olan hakemlerin verdiği kararların, açıkça görüldüğü üzere kural hatasına yol açtığı tüm kamuoyunun takdirindedir. Taraftarlarımızın, Beşiktaş Yönetim Kurulu olarak gerekli itirazları yaptığımızdan ve bu sürecin sıkı takipçisi olacağımızdan şüphesi olmasın. İlgili kurulların ve bu kurullarda yer alan kişilerin verecekleri her kararın takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi "Abdullah Avcı ile yola devam etmeme kararı aldık"Geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı’ya kariyerinde başarılar dileyen Çebi, şöyle konuştu: “Göreve geldiğimizde Futbol Takımımızın antrenörü olan Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ın hedefleri ekseninde devam etmeme kararı aldık. Kendisine Beşiktaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum.”"Sergen Yalçın'ın dönme vakti gelmişti"Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yuvaya dönme vaktinin geldiği kanaatine vardıklarını söyleyen Çebi, “Beşiktaş, Türk sporunun 117 yıllık sarsılmaz temel taşıdır. Köklü tarihi boyunca yaşadığı her kötü tecrübeden daha da güçlenerek ayağa kalkmasını bilmiştir. Görevin zorlu olduğu anlarda, kendi camiasının çocukları daima Beşiktaş’a sahip çıkmıştır. Bu noktada, bizler de yolumuza Sergen Yalçın ile devam etme kararı aldık. Henüz bir futbolcu adayıyken Fulya’ya adım atan hocamızın, futbolculuğunda yaşadığı onca zaferin ardından teknik direktör olarak da kulübüne dönme vaktinin artık geldiği kanaatine vardık. Bundan sonraki süreçte, takımının atacağı goller ile şampiyonlukları getireceğine inancımız tamdır” diye konuştu. #ÇünküSen 🔟 pic.twitter.com/szHd9QRBlb— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 1, 2020 "Tüm branşlarımızda başarı için durmaksızın çalışıyoruz"Erkek basketbol takımında yaşanan başantrenör değişikliğinin ardından yakaladığı çıkışa da dikkat çeken Çebi, “Yönetim kurulu olarak, tüm branşlarımızda mutlak başarı için durmaksızın çalışıyoruz. Geride bıraktığımız ayda, erkek basketbol takımımız da camiamızın içinde yetişen Burak Bıyıktay hocamız ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Hem erkeklerde hem de kadınlarda Avrupa’da son 16 turuna çıkmanın gururunu yaşadık. Tekerlekli basketbolda ve atletizmde de sporcularımız Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiler” ifadelerini kullandı."Birliğimiz başarıyı getirecek"Siyah-beyazlı taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını da belirten Çebi, konuşmasını şöyle noktaladı: “Ve siz değerli Beşiktaş sevdalıları, bundan sonraki süreçte de her zaman dünden daha fazla çalışacağımızı tüm taraftarlarımıza temin ederim. Güneşli günlere ulaşabilmemiz için sizlerin eşsiz desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Birliğimiz başarıyı getirecek.” Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. pic.twitter.com/GYTRZgmZ9X— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 1, 2020

7 maçın 1’i İstanbul dışında

Gaziantep, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını İstanbul’da oynayacak olan Beşiktaş, bir sonraki hafta ise Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk 4 sıra içinde yer alan Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor ile peş peşe oynayacak olan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu zorlu periyodu aynı zamanda çıkış olarak görüyor. Bu 3 maçtan alınacak iyi sonuçlar, Beşiktaş’ı şampiyonluğun da önemli adaylarından birisi haline getirecek. Alanya deplasmanından döndükten sonra iç sahada Ankaragücü’nü ağırlayacak olan Kara Kartal, ardından da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Galatasaray derbisinin ardından iç sahada Antalyaspor’u konuk edecek olan Sergen Yalçın’ın ekibi, ligde oynayacağı 7 maçın 6’sında İstanbul’da boy gösterecek. Rizespor karşılaşmasının ardından yenileme antrenmanı yapan ve ardından 1 gün izin yapan siyah-beyazlılar, zorlu fikstürün hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla başlayacak.