SÜPER LİG

Beşiktaş'a Boyd tepkisi: Kadro dışı kararından memnun değilim

Siyah-beyazlı takımda kadro dışı bırakılan Tyler Boyd'un ABD Milli Takımı'ndan hocası Gregg Berhalter, "Avrupa’da transfer dönemi kapandıktan sonra böyle bir şey olması iyi durum değil" dedi.

Haber Merkezi İHA
Tyler Boyd'un Beşiktaş'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Tyler Boyd'un Beşiktaş'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş’ta istenilen performansı bir türlü gösteremeyen ve kadro dışı kalmasına karar verilen Tyler Boyd hakkında ABD Milli Takım hocası açıklamalarda bulundu.

Oyuncusunun bu kararı geç öğrenmesinden dolayı büyük bir zorluk çektiğini belirten Berhalter, "Beşiktaş’ın bu kararından pek memnun değilim. Boyd ile de konuştum. Bir oyuncunun Avrupa’daki transfer dönemi kapandıktan sonra böyle bir kararı öğrenmesi pek iyi bir durum değil" yorumunu yaptı.

  • Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıkan ve 3 gol, 1 asistle oynayan Boyd, bu sezon ise siyah-beyazlı forma altında 6 resmi maçta 1 gol kaydetti.

Boyd, ABD Milli Takımı formasıyla çıktığı 10 maçta 2 gol attı.
Boyd, ABD Milli Takımı formasıyla çıktığı 10 maçta 2 gol attı.

Rachid Ghezzal: Taraftarın desteği buraya gelmemde etkili oldu
Rachid Ghezzal: Taraftarın desteği buraya gelmemde etkili oldu

Ghezzal, kulübün YouTube hesabına yaptığı açıklamada, transferi öncesi hafif bir sakatlık sorunu yaşadığını belirterek, "Bu milli ara bana iyi geldi. Leicester City'den kalma ufak bir problemim vardı, o da geçti. Bu süreyi ilaç gibi değerlendiriyorum. Arayı iyi çalışarak geçirmek istiyorum" dedi.Beşiktaş'a transfer olmanın da mutluluğunu yaşadığını kaydeden Ghezzal, "Daha önce burada oynayan arkadaşlarımdan da fikirler aldım. Burada olmak güzel. Ben de en kısa sürede takım arkadaşlarıma destek vereceğim" diye konuştu.Transferde son gün sürprizi: Beşiktaş için İstanbul'a geldi"Taraftarın desteği benim buraya gelmemde etkili oldu"Olympique Lyon formasıyla 2016-2017'de UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş'a karşı forma giyen Ghezzal, taraftarlar konusunda ise "Atmosfer beni çok etkilemişti. O an yaşadığım duygu yoğunluğu, taraftarların desteği benim buraya gelmem konusunda karar vermemde etkili oldu. Umarım bir an önce tekrar taraftarlar stada döner ve onlardan gereken desteği alırız" ifadelerini kullandı.Güven Yalçın: Avrupa'da oynamak istiyorumVideo: Ahmet Nur Çebi'nin telefonda yaptığı transfer görüşmesi sosyal medyaya sızdı

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