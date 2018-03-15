SÜPER LİG

Beşiktaş'a 'dev' gelir

Son 16 turunda Bayern Münih'e elenen Beşiktaş, Devler Ligi arenasındaki başarısıyla kasasını doldurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, 5-0 ve 3-1'lik skorlarla Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Beşiktaş, 5-0 ve 3-1'lik skorlarla Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Fotoğraf: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonundan elendi. Devler Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılar hatırı sayılır bir parayı ise kasasına koymayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip katılım parası olarak elde ettiği 12,7 milyonun yanı sıra havuz payından 22 milyon euro, gruptaki performansından dolayı 7 milyon euro, son 16 turuna kalma primi olarak 6 milyon euro olmak üzere toplam 47,7 milyon euroyu kasasına ekledi.

Beşiktaş'ın bu sezon Devler Ligi'nde elde ettiği gelir;

  • Yayın geliri: 22 milyon euro
  • Gruplara katılım: 12,7 milyon euro
  • Galibiyet be beraberlik geliri: 7 milyon euro
  • Gruptan çıkma bonusu: 6 milyon euro
  • Toplam 47,7 milyon euro

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