Beşiktaş'a 'dev' gelir

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonundan elendi. Devler Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılar hatırı sayılır bir parayı ise kasasına koymayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip katılım parası olarak elde ettiği 12,7 milyonun yanı sıra havuz payından 22 milyon euro, gruptaki performansından dolayı 7 milyon euro, son 16 turuna kalma primi olarak 6 milyon euro olmak üzere toplam 47,7 milyon euroyu kasasına ekledi.

Beşiktaş'ın bu sezon Devler Ligi'nde elde ettiği gelir;