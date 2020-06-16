SÜPER LİG

Beşiktaş'a kötü haber: Yıldız futbolda ödem tespit edildi

Beşiktaş, Antalyaspor maçında sakatlanan Domagoj Vida'da ödem tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Domagoj Vida, Anltayaspor karşısında 90 dakika forma giydi.

Domagoj Vida, Anltayaspor karşısında 90 dakika forma giydi.

Fotoğraf: İbrahim Maşe / DHA

Beşiktaş, Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın sakatlığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edilen Vida'nın durumu ilerleyen günlerde netleşecek ve ödemin geçmesi halinde Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer alacak.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Futbol Takımımızın 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Domagoj Vida’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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