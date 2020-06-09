Beşiktaş'a N’Koudou'dan kötü haber

Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek siyah-beyazlılara yıldız futbolcu N'Koudou'dan kötü haber geldi.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
- 25 yaşındaki futbolcunun 13 Haziran Cumartesi günü Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.
Georges N’Koudou’nun Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/6Vb37NOnKU
Georges N’Koudou’nun Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/6Vb37NOnKU— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 9, 2020
Yorum