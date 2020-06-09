SÜPER LİG

Beşiktaş'a N’Koudou'dan kötü haber

Beşiktaş, Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız futbolcu siyah-beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Fransız futbolcu siyah-beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Fotoğraf: İsa Terli / AA

Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek siyah-beyazlılara yıldız futbolcu N'Koudou'dan kötü haber geldi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

  • 25 yaşındaki futbolcunun 13 Haziran Cumartesi günü Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.


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