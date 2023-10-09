Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber

Salih Uçan
Beşiktaş, orta saha oyuncularından Salih Uçan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.
Milli oyuncu Galatasaray derbisinde forma giyemeyebilir.
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Bu sezon toplamda 14 maçta 1 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.