Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber

Beşiktaş, orta saha oyuncularından Salih Uçan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.