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Spor

Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber

Siyah-beyazlılar, Salih Uçan'ın uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

17:31 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Salih Uçan

Salih Uçan

Beşiktaş, orta saha oyuncularından Salih Uçan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Milli oyuncu Galatasaray derbisinde forma giyemeyebilir.


Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.


Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


Bu sezon toplamda 14 maçta 1 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.





#Beşiktaş
#Salih Uçan
#sakatlık
8 dakika önce
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