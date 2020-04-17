SÜPER LİG

Beşiktaş'a Süper Lig'den sol bek: Sergen Yalçın onay verdi

Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği eski öğrencisi N'Sakala'nın transferi için görüşmelere başladı.

Haber Merkezi Diğer
Sergen Yalçın yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sergen Yalçın yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: IHA

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, aradığı sol beki Süper Lig'de buldu. beIN Sports'un haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor'dan eski oyuncusu N'Sakala'nın transferine onay verdi.

Kulübüyle sözleşmesi sona erecek Demokratik Kongolu futbolcunun yeni sezonda Beşiktaş formasını giymeye hazır olduğu aktarıldı.

Sergen Yalçın’ın Alanyaspor'da görev yaptığı dönemde gözde futbolcularından olan oyuncunun transferi için tarafların temas halinde olduğu bildirildi.

29 yaşındaki N'Sakala, Alanyaspor formasıyla çıktığı 120 maçta 7 asist yaptı.
29 yaşındaki N'Sakala, Alanyaspor formasıyla çıktığı 120 maçta 7 asist yaptı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fatih Terim: Virüsü yendim donör olmak istiyo...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.