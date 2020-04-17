Beşiktaş'a Süper Lig'den sol bek: Sergen Yalçın onay verdi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, aradığı sol beki Süper Lig'de buldu. beIN Sports'un haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor'dan eski oyuncusu N'Sakala'nın transferine onay verdi.

Kulübüyle sözleşmesi sona erecek Demokratik Kongolu futbolcunun yeni sezonda Beşiktaş formasını giymeye hazır olduğu aktarıldı.

Sergen Yalçın’ın Alanyaspor'da görev yaptığı dönemde gözde futbolcularından olan oyuncunun transferi için tarafların temas halinde olduğu bildirildi.