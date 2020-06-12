Beşiktaş'a yardım kampanyası başlıyor

Beşiktaş Destek Kampanyası'nın detayları bugün belli oluyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün saat 11.00'de Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.
Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
Beşiktaş Destek Kampanyası'nın detayları bugün belli oluyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün saat 11.00'de Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.
Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
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