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Beşiktaş'a yardım kampanyası başlıyor

Mali açıdan zor bir dönemden geçen Beşiktaş Kulübü, taraftarın ve siyah-beyazlı renklere gönül verenlerin desteği ile bir yardım kampanyası başlatıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kampanyaya siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Kampanyaya siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Beşiktaş Destek Kampanyası'nın detayları bugün belli oluyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün saat 11.00'de Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

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