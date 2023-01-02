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Beşiktaş haftayı BAY geçecek

Beşiktaş, Süper Lig’in 17. haftasını BAY geçecek. Siyah-beyazlılar, ligde 18. haftada oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ise bugün başladı.

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Haber Merkezi İHA
Beşiktaşı maçı var mı? Beşiktaş 17. haftayı BAY mı geçecek?
Beşiktaş ligde 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig’in 17. haftası, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Beşiktaş, bu haftayı BAY geçecek. Siyah-beyazlılar, geride kalan 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

Kara Kartal, bir sonraki hafta sahasında oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarına ise 3 günlük aranın ardından bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılar, akşam idmanıyla çalışmalarını sürdürecek.

Şenol Güneş ile 4 maçta 2 galibiyet

Sezona Teknik Direktör Valerien Ismael ile başlayan ancak 11. haftada Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayıran ve takımı bir kez daha Şenol Güneş’e emanet eden Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla çıktığı 4 müsabaka Ümraniyespor ve Adana Demirspor maçlarından galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ile berabere kaldı.

  • Galatasaray’a ise deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 7 puan topladı.

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