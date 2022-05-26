Beşiktaş'ın Abdülkerim teklifi belli oldu: Para artı oyuncu

Abdülkerim bu sezon Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael’in sistemine uygun oyuncu arayışı sürüyor. 3-4-2 sistemini tercih eden Fransız çalıştırıcının listesinde Konyaspor ile iyi bir sezon geçiren Abdülkerim Bardakcı var.

Savunmayı güçlendirmek isteten Ismael, sportif direktör Ceyhun Kazancı’ya 27 yaşındaki oyuncu ile ilgili ısrarını dile getirdi. Siyah-beyazlıların, 2 milyon euronun yanı sıra oyuncu takasıyla Abdülkerim’in transferini bitirmeye çalışacağı ve Salih Uçan’ın önerileceği ifade edildi.

Beşiktaş, transfere hız vermek için pazar günkü başkanlık seçimini bekliyor.

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