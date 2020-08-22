Beşiktaş'ın borcu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Beşiktaş Kulübünün borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğu açıklandı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında divan kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Kulübün toplam borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğunu belirten Tuncel, "Borç rakamı hepimizi tedirgin etmeye devam ediyor." dedi.

Toplam borcun 610 milyon 308 bin 608 lirasının derneğe ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 691 milyon 484 bin 384 lira olduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı kulübün şubat ayında toplam borcunun 3 milyar 78 milyon 902 bin 925 lira olduğu açıklanmıştı.

"Beşiktaş'ın bu sıkıntılarla yürümesi mümkün değil"

"Mevcut olan kredi sözleşmesinin Beşiktaş'ın hayatını idame ettirmesine engel olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu her seferinde açıkladım. Çalışmalar devam ediyor. Beşiktaş'ın önünü açabilecek, faaliyetlerini devam ettirebilecek bir yapılandırmaya gidilecektir. Şu anda 9-10 ay olmasına rağmen bugüne kadar bunu yapmadık. Birkaç ay içinde bunu yapacağız ve Beşiktaş'ı mali anlamda rahatladığı ve hepimizin huzurlu olduğu, az faiz ödediğimiz gibi konuları mali-idari genel kurula kadar halledip önünüze gelmiş oluruz. Aksi halde Beşiktaş'ın bu sıkıntılarla yürümesi zaten mümkün değil"

"Özümüze dönmek zorundayız"

"Özümüze dönmek zorundayız, gençlere dönmek zorundayız. Sergen Hoca'dan destek istedik altyapıdan futbolcu var da ben oynatmıyorum dedi. Bunu demeyeceği bir durum yaratmamız gerekiyor. Dün eski kaptanlarımızdan Mehmet Ekşi ile el sıkıştım ve altyapıyı tamamen kendisine teslim ediyoruz. Kendi plan ve projesini basın toplantısıyla anlatacağız. Önümüzdeki hafta PAOK maçından döndükten sonra açıklayacağız"