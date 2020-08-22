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Beşiktaş'ın borcu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Mali açıdan zor günler geçiren Beşiktaş'ta kulübün borcu açıklandı. Rakamlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi siyah beyazlı kulübün mali yapısını düzeltmek için uzun süredir mücadele ediyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi siyah beyazlı kulübün mali yapısını düzeltmek için uzun süredir mücadele ediyor.

Beşiktaş Kulübünün borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğu açıklandı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında divan kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Kulübün toplam borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğunu belirten Tuncel, "Borç rakamı hepimizi tedirgin etmeye devam ediyor." dedi.

Toplam borcun 610 milyon 308 bin 608 lirasının derneğe ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 691 milyon 484 bin 384 lira olduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı kulübün şubat ayında toplam borcunun 3 milyar 78 milyon 902 bin 925 lira olduğu açıklanmıştı.

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