Beşiktaş'ın kadrosunda 4 eksik

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal da kadroda yer aldı. Durumu son antrenmanda netlik kazanan Dorukhan Toköz de teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya dahil edildi.

Henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou, sakatlıkları bulunan Atakan Üner ve Ajdin Hasic ile yeni tip koronavirüs karantina süresi henüz bitmeyen Bernard Mensah, kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta taşlar oynuyor: Sergen Yalçın'dan dikkati çeken kadro kararı Beşiktaş’ta, pazartesi günü oynanacak olan Denizlispor maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Denizli deplasmanında bazı değişiklikler yapabileceği dile getiriliyor. Siyah beyazlılar; Hasic, Atakan, N’Koudou ve Mensah’tan bu maçta yararlanamayacak. Kadrodaki eksikler nedeniyle Aboubakar’ı sol kanatta, Larin’i de ileri uçta deneyen Sergen Yalçın, son kararını maç günü verecek. Sergen Yalçın, yapılan son antrenmanlarda Aboubakar-Larin ikilisini birlikte denedi ancak Kamerunlu golcüye özel bir görev verdi. Aboubakar, direkt en uçta oynamak yerine zaman zaman kanat bölgesine zaman zaman da 10 numaraya gelerek, oyun kurma görevine de soyunacak. Orta sahada ise Atiba, Dorukhan, Josef ve Ljajic’i düşünen deneyimli çalıştırıcının, Ljajic’in durumuna göre Oğuzhan’a da 11’de görev verebileceği belirtiliyor. Savunmada ise Vida’nın yeniden 11’e dönmesi bekleniyor.Sergen Yalçın'ndan Ljajic'e: Sahaya dön

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.