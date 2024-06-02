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Spor

Beşiktaş'ın EURO 2024 planı

Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'na göndereceği genç oyunculardan büyük beklentisi olan siyah-beyazlı kulüp, özellikle Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy'un performanslarıyla değerlerini katlamasını bekliyor.

12:05 - 2/06/2024 Sunday
Yeni Şafak
Ernest Muçi & Semih Kılıçsoy
Ernest Muçi & Semih Kılıçsoy

Beşiktaş, kadrosunda bulunan potansiyeli yüksek futbolcularla ilgili önemli planlar yapıyor. Siyah-beyazlılar başta Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy olmak üzere, genç oyuncuların yüksek bonservislere ulaşmasını bekliyor.


EURO 2024'te mücadele edecek kadroların açıklanmasının ardından Arnavutluk Milli Takımı'na çağrılan Ernest Muçi ve Türkiye Milli Takımı'na çağrılan Semih Kılıçsoy bu konudaki beklentilerin ilk aşamasını ortaya koydu. Arnavutluk, B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve İtalya gibi güçlü takımlarla mücadele edecek.


Siyah-beyazlıların 10 milyon euroya Polonya ekibi Legia Varşova'dan aldığı yıldız oyuncunun Arnavutluk'taki performansı ile değerini katlaması bekleniyor.



Semih çok gözde

Bu sezon Beşiktaş'ta yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma yükselen Semih Kılıçsoy da, Kartal'ın ve Türk futbolunun gözdesi durumunda. Avrupa Şampiyonası'nda çıkış yapması beklenen 18 yaşındaki yıldız adayının 20 milyon euronun üzerinde değere ulaşması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, Semih için olası astronomik teklifleri değerlendireceği ifade edildi.






#Beşiktaş
#EURO 2024
#Semih Kılıçsoy
#Ernest Muçi
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