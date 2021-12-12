Beşiktaş’ın genç futbolcusu Kayserispor maçında örnek bir davranış sergiledi

Beşiktaş ve Kayserispor arasında oyanan Süper Lig karşılaşmasında genç stoper Serdar Saatçı centinmence bir harekete imza attı. Maçın hakemi Ali Şansalan Beşiktaş’ın kazandığı serbest vuruşta yapılan ortanın Kayserispor’lu futbolcuların müdahalesi sonucunda dışarı gittiğini söyledi ve korner kararı verdi. Bunun üzerine Beşiktaşlı futbolcu Serdar Saatçı topun kendisinden dışarıya çıktığını belirtti ve Hakemin yanlış kararını düzelttirdi. Ali Şansalan genç oyuncuya bu hareketinden dolayı teşekkür etti.

İşte o pozisyon: