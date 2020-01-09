Beşiktaş'ın görüştüğü golcüyü İtalyan gazeteci açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) limitler konusunda vereceği kararı bekleyen Beşiktaş'ta yönetim, buradan gelecek olumlu bir haberle santrfor bölgesine takviye yapacak.

Santander, Cenk Tosun ve Pedro gibi isimlerin adı siyah-beyazlı kulüple anılırken, son bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi.

Görüşmeler başladı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre Beşiktaş, Udinese'nin Polonyalı golcüsü Teodorczyk için görüşmelere başladı.

#Besiktaş have asked Lukasz #Teodorczyk to #Udinese. Talks ongoing. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) 8 Ocak 2020

Siyah-beyazlı yönetimin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istediği bildirildi.

22 maçta 1 gol attı

Udinese'de fazla forma şansı bulamayan Teodorczyk, İtalyan ekibiyle toplamda çıktığı 22 maçta sadece 1 gol atabildi.