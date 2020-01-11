Beşiktaş'ın ilk transferi Guilherme oluyor

2018-2019 sezonunun başında Yeni Malatyaspor'un Benevento'dan kadrosuna kattığı ve Malatya ekibinde forma giydiği süre boyunca etkili performansıyla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran Guilherme, Beşiktaş'ın yolunu tutuyor.

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Guilherme, Malatya'da çok mutlu olduğunu ancak transfer işleriyle menajerinin ilgilendiğini söylemişti. Bugün sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü doğruladı.

"Etik bulmuyorum"

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, "Oyuncunun menajeri bizi arayacaktı ama ne menajer ne kulüp bizi aramadı. Beşiktaş bizi aramadan transferi bitirdiyse bunu etik bulmuyorum" dedi.