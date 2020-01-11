SÜPER LİG

Beşiktaş'ın ilk transferi Guilherme oluyor

Benevento’dan kiralık olarak Yeni Malatyaspor’da forma giyen Guilherme’nin Beşiktaş’a transferi yakın. Beşiktaş ile görüşme içerisinde olduğu öğrenilen Brezilyalı futbolcunun siyah-beyazlılarla sözlü olarak anlaştığı ifade edildi.

Haber Merkezi İHA, DHA
Guilherme bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 5 gol atarken, 6 da asist kaydetti.

Guilherme bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 5 gol atarken, 6 da asist kaydetti.

Fotoğraf: Erçin Top / AA

2018-2019 sezonunun başında Yeni Malatyaspor'un Benevento'dan kadrosuna kattığı ve Malatya ekibinde forma giydiği süre boyunca etkili performansıyla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran Guilherme, Beşiktaş'ın yolunu tutuyor.

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Guilherme, Malatya'da çok mutlu olduğunu ancak transfer işleriyle menajerinin ilgilendiğini söylemişti. Bugün sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü doğruladı.

"Etik bulmuyorum"

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, "Oyuncunun menajeri bizi arayacaktı ama ne menajer ne kulüp bizi aramadı. Beşiktaş bizi aramadan transferi bitirdiyse bunu etik bulmuyorum" dedi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek.

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