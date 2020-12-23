​Beşiktaş'ın istediği Cenk Tosun'a Feyenoord talip

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Cenk Tosun'un için önemli bir transfer iddiası, Hollanda basınından geldi. Milli golcü için Feyenoord'un devreye girdiği iddia edildi.
Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Cenk Tosun için, Feyenoord nabız yokluyor. Haberlerin detayında, milli oyuncunun kariyerine Hollanda'da devam etmeye sıcak baktığı kaydedilirken, Feyenoord'un en kısa zamanda Everton'ın kapısını çalacağı iddia edildi.
Ayrıca West Bromwich Albion başta olmak üzere Cenk Tosun için İngiltere'den başka takımlarında talip olduğu Hollanda basınında yer aldı.
- Orkun Kökçü ile takım arkadaşı olabilir
- Hollanda liginde 26 puanla 4. sırada bulunan Feyenoord'u, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat çalıştırıyor. Aynı zamanda takımda milli oyuncu Orkun Kökçü'de forma giyiyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: “Cenk Tosun için varsa bir imkan, Everton izin verirse ben çok isterim. Cenk'in Beşiktaş'a gelişinde de Everton'a satışında da ben vardım. Benim için özel bir çocuk" (🖇TRTSpor) pic.twitter.com/AHQ1ahWLXR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: “Cenk Tosun için varsa bir imkan, Everton izin verirse ben çok isterim. Cenk'in Beşiktaş'a gelişinde de Everton'a satışında da ben vardım. Benim için özel bir çocuk" (🖇TRTSpor) pic.twitter.com/AHQ1ahWLXR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 3, 2020
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