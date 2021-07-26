Beşiktaş'ın istediği Edin Dzeko'dan transfer itirafı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Edin Dzeko, hakkında çıkan transfer iddiaları için konuştu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede edecek olan Beşiktaş'ın, güçlü bir kadro kurmak için Dzeko'yu transfer etmek istediği biliniyordu.

Roma'nın Debrecen'i 5-2 yendiği maçta 2 gol atan Dzeko, kulübünden ayrılmayacağını söyledi. Sözleşmesinin devam ettiğini söyleyen 35 yaşındaki golcü, bütün düşüncesinin Roma olduğunu ifade etti.

Edin Dzeko, "Hakkımdaki transfer haberlerinden sıkıldım. Dzeko bir yere gitmeyecek, Roma'yı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

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