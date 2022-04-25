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Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçının sonunda duygusal anlar: Gözyaşlarına hakim olamadı

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3-0 kaybettiği maçın ardından siyah beyazlıların genç oyuncusu Emirhan İlkhan gözyaşlarına hakim olamadı. İlkhan'ı takım arkadaşları ve yedek kulübesindeki antrenörler teselli etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın Kasımpaşa maçının sonunda duygusal anlar: Gözyaşlarına hakim olamadı
Beşiktaş'ın yedek kulübesi.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3-0 kaybettiği maçın ardından siyah beyazlıların altyapısından yetişen Emirhan İlkhan gözyaşlarını tutamadı.

Tribünlerin 'Aldırma Kartal aldırma' tezahüratları sonrasında büyük üzüntü yaşayan genç futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.

  • Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, 3-0 kaybeden takımlarına maç sonunda destek sloganları attı. Siyah beyazlılari futbolcularını tribünlere çağırarak destek oldu.


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