Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçının sonunda duygusal anlar: Gözyaşlarına hakim olamadı

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3-0 kaybettiği maçın ardından siyah beyazlıların altyapısından yetişen Emirhan İlkhan gözyaşlarını tutamadı.
Tribünlerin 'Aldırma Kartal aldırma' tezahüratları sonrasında büyük üzüntü yaşayan genç futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.
- Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, 3-0 kaybeden takımlarına maç sonunda destek sloganları attı. Siyah beyazlılari futbolcularını tribünlere çağırarak destek oldu.
🦅 Mağlubiyetin ardından Beşiktaş tribünleri, takımını tribüne çağırdı. #Seviyoruzİşte #BJKvKSP pic.twitter.com/0DSniNLgrH
🦅 Mağlubiyetin ardından Beşiktaş tribünleri, takımını tribüne çağırdı. #Seviyoruzİşte #BJKvKSP pic.twitter.com/0DSniNLgrH— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 25, 2022