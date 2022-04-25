Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçının sonunda duygusal anlar: Gözyaşlarına hakim olamadı

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: HDP bu toprakların partisi değil

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP vekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yasa teklifi vermesine ilişkin açıklamada bulundu. "Bu tablo, bu haddini aşan söylem bize bir daha gösterdi ki; HDP bu toprakların partisi değil, HDP Kürtlerin de partisi değil." diyen Turan, "HDP, emperyal güçlerin uzantısı bir parti olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.