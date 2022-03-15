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Beşiktaş'ın performansı Avrupa kupaları için soru işareti oluşturuyor

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanından yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, 8. sıraya geriledi. Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen siyah-beyazlılar için gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma tek yolu ligi ilk dörtte tamamlamak. Ancak son iki haftada yaşanan puan kayıpları ve inişli çıkışlı performans Kartal'ı Avrupa potasından uzaklaştırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın performansı Avrupa kupaları için soru işareti oluşturuyor
Önder Karaveli

Sezona üç kulvarda başlayan ancak önce Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda eden daha sonra Türkiye Kupası'ndan elen Beşiktaş'ın elinde sadece lig kaldı. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için ligi ilk dörtte bitirmesi gereken siyah-beyazlılar, son haftalarda kaybettiği puanlar ve skor üretmede zorlanmasıyla işini her geçen hafta zora sokuyor.

Derbi 11'i eleştiri konusu

29. haftada oynanan Galatasaray derbisini kaybeden Beşiktaş'ta oynanan etkisiz futbolun sebeplerinden biride Önder Karaveli'nin oyuncu tercihleri. Derbide sahaya sürdüğü 11 eleştiri konusu olan Karaveli, gençlere önem verme konusunu dile getirse de Emirhan ve Rıdvan'ı kulübeye mahkum etti. Önder hoca, üzerine birde maçı kaybedince hem eleştirilerin odağı oldu hem de ligde hedeflediği konumdan uzaklaştı.

Önündeki maçlara bakacak

Beşiktaş için önünde oynayacağı maçlar daha büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılar son oynanan derbi mağlubiyetini unutup kalan maçlara odaklanacak. Gelecek sezon Avrupa kupalarını hedefleyen Kartal ligin geri kalan haftalarını neredeyse kayıpsız geçerek ilk dörtte yer almaya çalışacak.

Beşiktaş şu anda geride kalan 29 haftada topladığı 45 puanla 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, ligin 30. haftasında sahasında oynayacağı Hatayspor maçına odaklandı.


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