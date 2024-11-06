Beşiktaş'ın rakibi Malmö

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün sahalarında yapacakları Malmö maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Hollandalı çalıştırıcı, "Lyon'da kazanmak önemliydi. İçerideki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bizim için Kasımpaşa maçı sonrası bir reaksiyon karşılaşması olacak. Hedefimiz gruptan çıkmak, bu yoldayız. Bu maç da bizim için büyük bir adım olacak. Maccabi maçımız ne yazık ki iç sahada değil ama elimizden geldiğince savaşıp, gruplardan çıkmak istiyoruz" dedi. Van Bronckhorst, sistem değiştirmeyeceğini de belirterek, "İmmobile yok. Rashica ve Paulista takımdan ayrıydı. İdmanlara çıktılar. İkisi de kadroda olacak ama ilk 11'e bakacağız. Mustafa ve Semih iyi seçenekler" diye konuştu.





RAFA ORTA SAHADA DAHA RAHAT

Teknik direktör Van Bronckhorst, zaman zaman kanatta oynattığı Rafa Silva için, "Oyuncuların rahat olduğu yerde oynamasına dikkat ediyoruz. Rafa, 10 numarada kendisini rahat hissediyor. Bizim için gerekirse ekstra bir opsiyon ama orta sahada daha tehlikeli kendisi" dedi. Hollandalı çalıştırıcı, , oyuncu tercihleriyle ilgili olarak, "Kimi kararlar almak zorundasınız. Al-Musrati sakattı, sakatlıktan döndü. Ndour-Gedson iyi işliyordu ve böyle devam ettim. Bu, Al-Musrati'nin ilk 11'e dönmeyeceği anlamına gelmiyor. 11'ler değişebiliyor. Bu konu sadece Al-Musrati için değil herkes için geçerli" ifadelerini kullandı.





HER MAÇIN HİKAYESİ AYRI

Beşiktaş çalıştırıcısı, sözlerini şöyle bitirdi: Her maçın ayrı bir hikayesi var. Son bir ay sakatlıklar yaşadık, değiştirmemiz gereken oyuncular oldu. Kasımpaşa benim için çok üzücüydü. Galatasaray maçından da farklıydı. Bu kez Avrupa Ligi oynuyoruz. Avrupa Ligi'nde son maçta iyi bir galibiyet aldık. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Kasımpaşa maçı özelinde çok konuştuk. Önemli olan normal oyunumuzu geri dönmek. Kendi oyunumuzla herkesi yenebiliriz. En önemlisi bu maçta ilk dakikadan itibaren galip gelme isteğini göstermemiz. Bunların hepsini konuştuk.





Forvette Mustafa

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığını atlatan Rashica takımla çalıştı. Sakatlığı süren Necip ve İmmobile ise idmanda yer

almadı. İtalyan golcü, bugün takımını yalnız bırakacak. İmmobile'nin sakatlığı nedeniyle Mustafa Erhan Hekimoğlu bugünkü maçta forvette yer alacak. Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Paulista'nın ise görev yapma ihtimali bulunuyor.





Onlardan daha kaliteliyiz

Beşiktaş'ın orta sahadaki isimlerinden Ndour, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde yapacakları Malmö maçı öncesi konuştu. 20 yaşındaki İtalyan futbolcu, “Fizik olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Oyun temposu olarak yüksek oynayan bir takım. Onlardan daha kaliteli olduğumuzu düşünüyorum. Kalitemizle, yüksek oyun tempomuzla ve taraftarımızın desteğiyle elimizden geleni yapıp 3 puan daha almak istiyoruz. Ligde son 2 maçımızı kaybettik. Şu an reaksiyon verme zamanı” dedi.





Devre arası için transfer sinyali

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst, bugünkü Malmö maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında ara transfer dönemini işaret etti. Hollandalı çalıştırıcı, "Yeni bir kadro kurmamız ve gerekli mevkileri tespit etmemiz gerekiyordu. Savunmaya transfer yaptık. Bu işler kolay değildir. Forvette elimizde Mustafa, Semih ve İmmobile var. Rafa Silva'yı da kullanabiliriz. Transferde iyi iş yaptık. Ama hala hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor. Herkes alternatif ister. İmmobile, şu anda müsait değil ama Mustafa ve Semih oynayabilir. Ara transferden sonra kadronun daha güçlü olmasını umuyoruz. Herkes bunu istiyor" diye konuştu.























