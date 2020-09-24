Beşiktaş'ın Rio Ave'ye elenmesi tepki çekti: Böyle rotasyon olmaz

Tecrübeli futbol yorumcusu Ömer Üründül, TRT Spor ekranlarında Beşiktaş'ın Rio Ave maçına rotasyonlu kadroyla çıkmasını eleştirdi.

Siyah beyazlıların yeni transferi Mensah'ın neden sonradan oyuna girdiğini sorgulayan Üründül, bir sonraki maçta Milan'la karşılaşılacak olması sebebiyle böyle bir tercihin yapılmaması gerektiğini söyledi.

Ömer Üründül'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

Beşiktaş maçı kazanmak için sahaya çıkan bir tertipte değildi. Kimse kusura bakmasın. Rio Ave gibi bir takım 90 dakika oyunun kontrolünü elinde tuttu. Mensah niye sonradan oyuna giriyor? Biz ülke puanında çok zor durumdayız. Böyle rotasyon olmaz. Zaten Milan ile oynayacağız düşüncesiyle böyle olmaz. Ben ülke puanına bakıyorum"



