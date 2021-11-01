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Beşiktaş'ın Sporting maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Sporting maçı öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte Batshuayi, Pjanic, Rosier, Vida ve N'Koudou kadroda yer almadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın Sporting maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Beşiktaş deplasmanda Sporting ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesinde siyah-beyazlı takımda eksik oyuncular dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın Sporting maçı öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte Batshuayi, Pjanic, Rosier, Vida ve N'Koudou sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Beşiktaş-Sporting maçı 3 Kasım Çarşamba günü TSİ ile 23.00'de oynanacak. Karşılaşmayı Rus hakem Sergey Karasev yönetecek.

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