Beşiktaş'ın Sporting maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Beşiktaş deplasmanda Sporting ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesinde siyah-beyazlı takımda eksik oyuncular dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ın Sporting maçı öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte Batshuayi, Pjanic, Rosier, Vida ve N'Koudou sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
Beşiktaş-Sporting maçı 3 Kasım Çarşamba günü TSİ ile 23.00'de oynanacak. Karşılaşmayı Rus hakem Sergey Karasev yönetecek.
Beşiktaş'ın Sporting maçı kamp kadrosu;
📋 Sporting CP maçı kamp kadromuz. 🦅#UCL | #SCPBJK
ℹ️ Futbolcumuz Domagoj Vida, Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Sporting CP maçı kadrosunda yer almamıştır. pic.twitter.com/69EfyBPYzE
📋 Sporting CP maçı kamp kadromuz. 🦅#UCL | #SCPBJK