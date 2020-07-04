Beşiktaş'a Gabonlu genç yetenek: Atiba'nın yerine hazırlanıyor

Beşiktaş'a denenmek için gelen 19 yaşındaki Jorel Eto'o Beh Nguema geçer not aldı. Siyah-beyazlı ekibin kendisini kabul ettiğini belirten genç futbolcu, "Gerçekten çok mutluyum çünkü ben nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Testleri geçeceğimi, başarılı olacağımı biliyordum" ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce Beşiktaş altyapısına denenmek için alınan 19 yaşındaki Jorel Eto'o Beh Nguema, siyah beyazlıların teknik heyetinden olumlu rapor aldı.

Afrika basınında yer alan haberlerde Eto'o olarak lanse edilen futbolcunun "Gerçekten çok mutluyum çünkü ben nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Testleri geçeceğimi, başarılı olacağımı biliyordum. Çünkü benim başka fırsatım yok. Bu yüzden şansımı yakaladım ve bundan sonra yapacağım son şey, kulübüm Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalamak olacak" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jorel Eto'o Beh Nguema kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak üzere olduğu Jorel Eto'o Beh Nguema 19 yaşında ve Gabon'un genç yetenekleri arasında gösteriliyor. Defansif orta saha olarak forma giyen oyuncunun Beşiktaş'ın genç takımıyla çıktığı idmanlarda dikkat çektiği ve A takımda değerlendirilmek istendiği belirtildi.

Beşiktaş’ta denemeye alınan 19 yaşındaki Gabonlu futbolcu 🇬🇦 Jorel Eto’o Beh Nguema. pic.twitter.com/qpe9gc08U2 — Mikail Serin (@mikserin) July 2, 2020



