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Beşiktaş'ın transfer listesindeki Jorel Eto'o Beh Nguema kimdir: Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor?

Beşiktaş'a Gabonlu genç yetenek: Atiba'nın yerine hazırlanıyor

Beşiktaş, yeni sezona düşük maliyetli ancak etkili olabilecek bir kadro ile giriş yapmak istiyor. Bu kapsamda bir çok ismi gündemine alan siyah beyazlılar son olarak sürpriz bir ismi kadrosuna katıyor. Beşiktaş yönetimi denenmesi için getirilen Gabonlu futbolcu Jorel Eto'o Beh Nguema'yı Sergen Yalçın'ın da onay vermesi halinde A takımda değerlendirecek. 19 yaşındaki futbolcuya onay çıkarsa Beşiktaş, transferi resmen açıklayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
19 yaşındaki Jorel Eto'o Beh Nguema, Beşiktaş'ın genç takımıyla idmanlara çıkıyor.

19 yaşındaki Jorel Eto'o Beh Nguema, Beşiktaş'ın genç takımıyla idmanlara çıkıyor.

Beşiktaş'a denenmek için gelen 19 yaşındaki Jorel Eto'o Beh Nguema geçer not aldı. Siyah-beyazlı ekibin kendisini kabul ettiğini belirten genç futbolcu, "Gerçekten çok mutluyum çünkü ben nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Testleri geçeceğimi, başarılı olacağımı biliyordum" ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce Beşiktaş altyapısına denenmek için alınan 19 yaşındaki Jorel Eto'o Beh Nguema, siyah beyazlıların teknik heyetinden olumlu rapor aldı.

Afrika basınında yer alan haberlerde Eto'o olarak lanse edilen futbolcunun "Gerçekten çok mutluyum çünkü ben nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Testleri geçeceğimi, başarılı olacağımı biliyordum. Çünkü benim başka fırsatım yok. Bu yüzden şansımı yakaladım ve bundan sonra yapacağım son şey, kulübüm Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalamak olacak" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jorel Eto'o Beh Nguema kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

  • Beşiktaş'ın kadrosuna katmak üzere olduğu Jorel Eto'o Beh Nguema 19 yaşında ve Gabon'un genç yetenekleri arasında gösteriliyor. Defansif orta saha olarak forma giyen oyuncunun Beşiktaş'ın genç takımıyla çıktığı idmanlarda dikkat çektiği ve A takımda değerlendirilmek istendiği belirtildi.


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