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Beşiktaş'ın transferi listesindeki Nika Ninua kimdir?

Transfer sinyalini verdi: Telefonundan Beşiktaş maçını izledi

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Gürcü futbolcu Nika Ninua, siyah-beyazlıların Konyaspor ile oynadığı maçı telefonundan takip etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Asıl mevkisi merkez orta saha olan Nika Ninua, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Asıl mevkisi merkez orta saha olan Nika Ninua, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Gelecek sezonun takımını oluşturmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların gündemine Dinamo Tiflis'te forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nika Ninua gelmişti. Genç oyuncunun transferi için teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayı beklendiği belirtilmişti.

Bu iddiaların üzerine Gürcü futbolcudan sürpriz bir hamle geldi. Nika Ninua, Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı telefonundan takip etti. Karşılaşmayı izlediği anın videosunu sosyal medya hesabından paylaşması ise transfer iddialarının güçlenmesine neden oldu.

14 gol 15 asist

Duran toplardaki başarısıyla öne plana çıkan Nika Ninua, Dinamo Tiflis formasıyla toplamda çıktığı 94 maçta 14 gol atarken, 15 de asist kaydetti. 1.86 boyundaki oyuncunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 900 bin euro olarak gösteriliyor. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona eriyor.


Nika Ninua'nın paylaşımı
Nika Ninua'nın paylaşımı

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