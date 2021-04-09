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Spor Beşiktaşın yeni sezonda giyeceği iç saha forması belli oldu Sosyal medyaya sızdı
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Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması belli oldu: Sosyal medyaya sızdı

Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk forması belli oldu. Siyah beyazlıların iç sahada giyeceği forma sosyal medyada paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın yeni sezonda giyeceği iç saha forması belli oldu: Sosyal medyaya sızdı
Beşiktaş, Süper Lig'de lider durumda bulunuyor.

Süper Lig'de şu anda şampiyonluğun en büyük adayı olan Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması sosyal medyada paylaşıldı.

Beyaz rengin ağırlıklı olduğu formanın ortasından kırmızı ve siyah şeritler tercih edildi. Kulüp armasında da bulunan renkler böylelikle formanın tamamına yayılmış oldu.

  • Beşiktaş'ın yeni sezon formaları yaz aylarında satışa sunulacak.

Beşiktaş'ın yeni formaları Lyon'un geçmişte büyük beğeni kazanan formalarına benzetildi.
Beşiktaş'ın yeni formaları Lyon'un geçmişte büyük beğeni kazanan formalarına benzetildi.

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