Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması belli oldu: Sosyal medyaya sızdı

Süper Lig'de şu anda şampiyonluğun en büyük adayı olan Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması sosyal medyada paylaşıldı.

Beyaz rengin ağırlıklı olduğu formanın ortasından kırmızı ve siyah şeritler tercih edildi. Kulüp armasında da bulunan renkler böylelikle formanın tamamına yayılmış oldu.

Beşiktaş'ın yeni sezon formaları yaz aylarında satışa sunulacak.

Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği iddia edilen iç saha forması 👇



🔗@Footy_Headlines pic.twitter.com/r8TzWs6roy — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 9, 2021