Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi Galatasaray formasıyla

Batshuayi, Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için dün İstanbul'a gelmişti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi ile ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir fotoğraf paylaşıldı. 27 yaşındaki forvetin 2017 yılında çekildiği öğrenilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma çıkardı.

Fotoğraflarda Batshuayi'nin Galatasaray formasıyla bir halı saha maçında oynadığı görülüyor. Eski Galatasaraylı Jason Denayer ile yakın dost olduğu bilinen Batshuayi'nin o dönem Jason Denayer'den istediği Galatasaray formasıyla halı saha maçında oynamış olması sosyal medyada fotoğrafların paylaşılmasına neden oldu.

Batshuayi, son olarak Crystal Palace takımında kiralık oynamış ve Chelsea'ye geri dönmüştü. Belçikalı forvet oyuncusu bu yaz transfer döneminde de Beşiktaş'a kiralık olarak imza attı.

Batshuayi 2017'de oynadığı bir halı saha maçında Galatasaray formasıyla mücadele etmişti.