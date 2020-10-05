Transferde son gün sürprizi: Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig Leicester City forması giyen Rachid Ghezzal ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı takımın Cezayirli oyuncuyu bir yıllığına kadrosuna katacağı bildirildi.

Sabah karşı İstanbul'a gelen oyuncunun sağlık kontrolünün ardından imzayı atması bekleniyor.





Kanat ve 10 numarada forma giyiyor

28 yaşındaki oyuncu geçen sezonu kiralık olarak Fiorentina’da geçirmişti. Lyon ve Monaco formaları altında etkili performans gösteren sağ kanat oyuncusu zaman zaman sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynuyor.

Süper Lig'de son gün transferleri 4 Ağustos'ta başlan yaz transfer dönemi Türkiye için bugün sona erecek. İşte Süper Lig'de transferin son gününde yaşanan sıcak gelişmeler;Kemal Ademi Fenerbahçe için geldiSarı-lacivertli kulüp, İsviçre ekibi Basel'in 24 yaşındaki santrforu Kemal Ademi ile anlaşma sağladı. Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır.Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir. pic.twitter.com/0ginqAnMXM— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 4, 2020 Beşiktaş'ta Serdar Aziz sesleriSiyah-beyazlıların, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen stoper Serdar Aziz için harekete geçtiği iddia edildi.Beşiktaş'a Ghezzal'ı getirdiBeşiktaş, Leicester City'de oynayan kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başladı. Cezayirli futbolcu gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.Galatasaray eski yıldızlarını istiyorSarı-kırmızılılar Seri ve Onyekuru'nun transferleri için girişimlerini hızlandırdı.(Transfer gelişmeleri oldukça sayfamız güncellenecektir)