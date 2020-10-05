Transferde son gün sürprizi: Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Siyah beyazlılar, Leicester City'de oynayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı sabaha karşı İstanbul'a getirdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig Leicester City forması giyen Rachid Ghezzal ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı takımın Cezayirli oyuncuyu bir yıllığına kadrosuna katacağı bildirildi.
Sabah karşı İstanbul'a gelen oyuncunun sağlık kontrolünün ardından imzayı atması bekleniyor.
Kanat ve 10 numarada forma giyiyor
28 yaşındaki oyuncu geçen sezonu kiralık olarak Fiorentina’da geçirmişti. Lyon ve Monaco formaları altında etkili performans gösteren sağ kanat oyuncusu zaman zaman sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynuyor.
Yorum