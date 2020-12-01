SÜPER LİG

Beşiktaş'ın yıldızı geri döndü, idmana çıktı

Süper Lig’in 11’inci haftasında cuma günü sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılarda, karantina süreci sona eren Hırvat stoper Domagoj Vida da takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı hazırlıklarından.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı hazırlıklarından.

Süper Lig’de oynadığı son 2 maçta sahadan 6 puanla ayrılan Beşiktaş, 11. haftada oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Düz koşu ile başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktik çalışmalarının üzerinde durulduğu öğrenildi.

Necip Uysal derbideki gol sevincini anlattı
Necip Uysal derbideki gol sevincini anlattı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, Fenerbahçe karşısında deplasmanda aldıkları 4-3'lük galibiyeti değerlendirdi. 29 yaşındaki oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Derbi galibiyetine ihtiyacımız vardı""Başakşehir maçında ilk yarı çok iyi oynadık, ikinci yarı biraz geri çekildik ve kazandık. Fenerbahçe karşısında da kazandık. Derbi galibiyetine takımın ve taraftarların ihtiyacı vardı. Çok güzel bir derbi galibiyeti aldık, çok mutluyuz.""Gökhan abiyle konuşmadık""Sahaya çıktığınızda arkadaşlık kalmaz, elimden geleni yapmaya çalışırım. Gol anımla ilgili Gökhan (Gönül) abiyle konuşmadık." "Gol atacağımı hissetmiştim""Maç sabahı Utku (Yuvakuran) ile konuşmuştuk. Gol atacağımı hissetmiştim. O da bana, 'Abi gol atarsan kay' demişti. Ben de o yüzden kaydım. Koray (Avcı) abiyle aynı sevinci yaşadığım için çok mutluyum. Bunlar unutulmayacak şeyler." "Kazandığım her şeyi Beşiktaş'a borçluyum""Ben 1 senede alacağım parayı 3 senede alıyorum şu anda. Kazandığım her şeyi Beşiktaş'a borçluyum. Maddi konularda kulübüme yardımcı olmaya çalışıyorum.""Hedefim futbolu Beşiktaş'ta bırakmak""Hakaret olmadıkça eleştiriye açığım. Kendime iyi bakıyorum. Beslenmeme, uykuma dikkat ediyorum. Kötü maçlar oynadık, bundan sonra da oynayabilirim ama terimin son damlasına kadar oynuyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim. Hedefim futbolu Beşiktaş'ta bırakmak."Beşiktaş'ta 'feda' diyen tek futbolcu: Onun dışında kimse indirimi kabul etmedi

Vida antrenmanda; Hasic, Gökhan ve Ljajic yok

Siyah-beyazlılarda karantina süreci sona erden Domagoj Vida da antrenmandaki yerini aldı. Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan Ajdin Hasic ile sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adem Ljajic antrenmanda yer almadı.

Vida, bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı.
Vida, bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı.

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya: Koronavirüs yaramış
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya: Koronavirüs yaramış

Beşiktaş'ın 50. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların sağ beki Valentin Rosier'le ilgili dikkati çeken bir yorumda bulundu."Allah affetsin..."Beşiktaş'ın derbiyi olağanüstü zor şartlarda oynadığını söyleyen Dilmen, "Allah affetsin, Rosier'e koronavirüs yaramış. Yetenekli takımlar bunlar. Bir tarafta 160 km arabası olan takım daha fazlasıyla oynuyor. Diğer tarafta da 180 km kapasitesi olan takım ama 100 ile oynuyor" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın sezon başında Sporting'den kiraladığı 24 yaşındaki Rosier, derbideki hırslı ve mücadeleci oyunuyla büyük beğeni topladı. Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Fransız futbolcu, karşılaşmada bir sarı kart gördü. Sergen Yalçın 2 gündür futbolculara ne söylediğini basın toplantısında açıkladıAlper Pirşen: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı

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