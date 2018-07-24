Beşiktaş'ın yıldızı Pepe'ye sürpriz teklif

Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe'ye Premier Lig'in yeni takımı Wolves talip oldu. 35 yaşındaki oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in yıldız futbolcuyu İngiltere'ye götürmek istediği ve Premier Lig kulübünden Beşiktaş'a teklif getirdiği belirtildi.

Pepe'yi takımdan göndermeyi düşünmeyen Beşiktaş yönetimi teklife sıcak bakmazken gelebilecek iyi bir bonservis önerisinde ise oyuncuyu bırakabileceği aktarıldı.

Bilindiği üzere Pepe, bir sezon önce Real Madrid'den bedelsiz olarak transfer edilmişti. Portekizli oyuncu ülkesiyle 2018 Dünya Kupası'nda da forma giyme başarısı gösterdi ve 1 gol attı.