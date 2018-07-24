SÜPER LİG

Beşiktaş'ın yıldızı Pepe'ye sürpriz teklif

Beşiktaş'ın yıldızlarına teklif gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlıların tecrübeli oyuncusu Pepe, Premier Lig'in yeni ekibi Wolves'e imza atabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pepe.

Pepe.

Fotoğraf: JORGE SILVA / Reuters

Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe'ye Premier Lig'in yeni takımı Wolves talip oldu. 35 yaşındaki oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in yıldız futbolcuyu İngiltere'ye götürmek istediği ve Premier Lig kulübünden Beşiktaş'a teklif getirdiği belirtildi.

Pepe'yi takımdan göndermeyi düşünmeyen Beşiktaş yönetimi teklife sıcak bakmazken gelebilecek iyi bir bonservis önerisinde ise oyuncuyu bırakabileceği aktarıldı.

  • Bilindiği üzere Pepe, bir sezon önce Real Madrid'den bedelsiz olarak transfer edilmişti. Portekizli oyuncu ülkesiyle 2018 Dünya Kupası'nda da forma giyme başarısı gösterdi ve 1 gol attı.

Beşiktaş'ın geçen sezonki Şampiyonlar Ligi kadrosundan Cenk Tosun, Tosic, Atiba, Fabri ve Talisca takımdan ayrıldı.
Beşiktaş'ın geçen sezonki Şampiyonlar Ligi kadrosundan Cenk Tosun, Tosic, Atiba, Fabri ve Talisca takımdan ayrıldı.

Uruguay 2-1 Portekiz (Geniş özet ve goller)
Diğer

Uruguay 2-1 Portekiz (Geniş özet ve goller)

Dünya Kupası son 16'da Uruguay ile Portekiz karşı karşıya geldi. Ronaldo'nun pek varlık gösteremediği maçta Cavani attığı iki golle maçın yıldızı oldu. Portekiz'i 2-1 yenen Uruguay adını Çeyrek Finallere yazdırmayı başardı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.