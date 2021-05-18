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Beşiktaş'ın yıldızı siyah beyazlı formayı son kez mi giydi?

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği müthiş performansla sezonun oyuncusu olarak gösterilen Rachid Ghezzal'ın siyah beyazlılardan ayrılacağı iddia edildi. Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Cezayirli yıldızın yeni adresinin ise Fransa olacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın yıldızı siyah beyazlı formayı son kez mi giydi?
Rachid Ghezzal, Süper Lig'de toplam 17 asist yaptı ve sezonun oyuncusu olarak lanse edildi.

Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın siyah beyazlılarla olan kiralık sözleşmesi sona erdi. Satın alma opsiyonu bulunmayan oyuncunun yeni sezonda hangi takımda olacağı merak konusu.

Haber Global'de yer alan iddiaya göre Rachid Ghezzal için Monaco kulübü, 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fransız kulübünün transfer için Leicester City ile büyük oranda anlaştığı aktarıldı.

  • Ghezzal önceki günlerde yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta kalmak istediğini ve transferi için kulüplerin anlaşması gerektiğini açıklamıştı.

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