Beşiktaş’ın yüzü Sergen’le gülüyor

Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK’yı evinde 3-0 yenen Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk 2 maçında camianın beklentilerini karşıladı. Genç çalıştırıcı, sezon başından beri kendisini takımın başında görmek isteyen taraftarları da elde edilen galibiyetlerle mutlu etti. Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maç kazanan Beşiktaş, topladığı 6 puanla zirve yarışında yeniden umutlandı. Siyah-beyazlı takım, Yalçın’ın saha kenarında olduğu ilk maçta Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 yenerken, Gaziantep FK’ya da evinde 3-0 üstünlük sağladı. Beşiktaş, bu sonuçla 5 maç sonra üst üste kazanmayı bildi. Ligin ilk yarısında 9. haftada Galatasaray derbisiyle başlayan 6 maçlık seri 14. haftadaki Kasımpaşa maçına kadar sürdü. Siyah-beyazlı takım, Kasımpaşa galibiyetinin ardından büyük düşüş yaşadı. Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetlerinin ardından ilk yarıyı Gençlerbirliği galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde ikinci yarıya da kötü başladı ve Sivasspor ile Göztepe’ye yenildi. Siyah-beyazlı ekip, göreve getirilen Sergen Yalçın yönetiminde üst üste kazanmayı başardı.

DEPLASMANDA VE İÇERİDEKİ KÖTÜ GİDİŞ SONLANDI

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünde deplasmandaki ve içerideki kötü gidişi de sonlandırdı. Yalçın öncesinde deplasmanda üst üste 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, geçen hafta Çaykur Rizespor’a üstünlük kurdu. Sergen Yalçın öncesindeki son 3 maçın birini kazanıp 2’sinden mağlup ayrılan Beşiktaş, 47 yaşındaki teknik adamın ilk kez Vodafone Park’a çıktığı maçta Gaziantep FK’yı net bir skorla yendi. Beşiktaş, Yalçın’ın teknik direktörlüğünde 8 lig maçının ardından gol yememe başarısı gösterdi ve averajını da düzeltmeye başladı. Ligin 19. haftasında Göztepe’ye 2-1 yenilen siyah-beyazlı takım, son 2 maçta fileleri 5 kez havalandırıp kalesinde bir gol gördü. Beşiktaş, söz konusu 2 haftada averajını artı 3’ten artı 7’ye çıkardı. Diğer yandan Beşiktaş, gelecek 5 haftada çok kritik maçlara çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, bu seride hem zirve yarışı yapan takımlarla hem de ligde kalmak için mücadele veren ekiplerle oynayacak. Kritik 5 haftaya deplasmandaki Başakşehir maçıyla başlayacak Beşiktaş, sırasıyla Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray’ın karşısına çıkacak.