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Beşiktaş'ın zorlu sınavı

Zirvenin 7 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, devre arasına kadar oynayacağı 4 lig maçından en az 10 puan beklerken, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor. Siyah-beyazlılar 22 günde 5 kritik maç oynayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beşiktaşın zorlu sınavı
Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş, lige verilen arayı iyi değerlendirerek, hem Ziraat Türkiye Kupası'na hem de Süper Lig'e hazır hale gelmeye çalışıyor. Şenol Güneş'in teknik direktörlük koltuğuna gelmesinden sonra oyun anlayışı olarak da farklı bir görüntü vermek isteyen siyah-beyazlıların önünde 5 maçlık zorlu bir periyot bulunuyor.

Zirve ile arasında 7 puan fark var

Zirvedeki Fenerbahçe ile arasında 7 puan fark bulunan Beşiktaş, transfer dönemine kadar farkı kapatmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlılar, yarışa ortak olursa buna göre bir transfer stratejisi belirleyecek.

4 lig maçından en az 10 puan

Zorlu maraton Vodafone Park'ta Şanlıurfaspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakasıyla başlayacak olan Beşiktaş, daha sonra Süper Lig'de sırasıyla Gaziantep (D), Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor (D) ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımın beklentisi turu geçmenin yanı sıra, ligde minimum 10 puan toplayarak yarışta iddialı hale gelmek.

  • Yarıştan kopulursa, revizyona gidilecek ve gelecek sezonun kadrosu kurulacak.

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