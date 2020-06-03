SÜPER LİG

Beşiktaşlı Cyle Larin'e CSKA Moskova talip oldu

Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiraladığı Kanadalı golcüsü Cyle Larin'in taliplileri artıyor. PAOK'un kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki oyuncu için CSKA Moskova'da devreye girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Larin'i, 15 Ocak 2018 tarihinde Orlando City'den 1.85 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Beşiktaş Larin'i, 15 Ocak 2018 tarihinde Orlando City'den 1.85 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin'e CSKA Moskova talip oldu. Yunan basınında çıkan haberlere göre PAOK'un da transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki oyuncu için Rus ekibi Moskova, resmi teklifte bulundu.

Haziran ayı sonuna kadar satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Zulte Waregem'e resmi teklifini sunan CSKA Moskova, Kanadalı golcüye de yıllık net olarak 1,7 milyon euro ücret önerdi.

Beşiktaş'ın sezon başında 2,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Larin için, Zulte Waregem iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu kadrosuna katıp, daha sonra da başka bir takıma transfer ederek kar elde etmeyi düşünüyor.

  • Belçika ekibinde 33 resmi maça çıkan Cyle Larin 9 gol atarken, 11'de asist yaptı.

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