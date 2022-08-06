Beşiktaşlı futbolcu 2 dakikada oyundan atıldı!

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Skoru lehine değiştirmek için ikinci yarıya daha etkili başlayan siyah-beyazlılarda, 77. dakikada Cenk Tosun oyuna girdi.
Tecrübeli futbolcu, 84. dakikada fileleri havalandırdı ancak hakem Ümit Öztürk, ofsayt sebebiyle golü iptal etti.
Ardından Kayserispor atağı sırasında Cenk Tosun, rakibine yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü. Tosun, iki dakika sonra tekrardan sarı kart görerek oyundan atıldı.
Uzun bir aradan sonra yeniden Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun böylece, çıktığı ilk maçta gördüğü kart sebebiyle takımını eksik bıraktı ve gelecek hafta oynanacak Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
90+3' İkinci sarı karttan kırmızı kart | Cenk Tosun #BJKvKYS | 0:0
90+3' İkinci sarı karttan kırmızı kart | Cenk Tosun #BJKvKYS | 0:0— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 6, 2022