Beşiktaşlı futbolcu sakatlandı: Milli takım kadrosundan çıkarıldı

Trt Spor'un aktardığı habere göre, Rashica'nın sakatlığı ciddi değil. Daha önceki kas sakatlığının ardından sahalara dönüş sürecinde takıma adaptasyon aşamasında olan Kosovalı futbolcu, Başakşehir maçında 25 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş sağlık heyeti, Kosova milli takımı yetkilileri ile bu anlamda bir görüşme gerçekleştirdi. Bu nedenle Rashica, Kosova milli takım aday kadrosundan çıkartıldı.