Beşiktaşlı futbolcu sakatlandı: Milli takım kadrosundan çıkarıldı

Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda, Beşiktaş forması giyen Milot Rashica'nın sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş forması giyen kanat oyuncusu Milot Rashica, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynanan maçın ardından sakatlandı.
Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda, Milot Rashica'nın sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Trt Spor'un aktardığı habere göre, Rashica'nın sakatlığı ciddi değil. Daha önceki kas sakatlığının ardından sahalara dönüş sürecinde takıma adaptasyon aşamasında olan Kosovalı futbolcu, Başakşehir maçında 25 dakika sahada kaldı.
Beşiktaş sağlık heyeti, Kosova milli takımı yetkilileri ile bu anlamda bir görüşme gerçekleştirdi. Bu nedenle Rashica, Kosova milli takım aday kadrosundan çıkartıldı.